V Vipavi bodo prenovili Glavni trg

Vipava, 20. aprila - Občinski svetniki v Vipavi so na torkovi izredni seji potrdili projekt prenove Glavnega trga. Prostor želijo vrniti pešcem in kolesarjem, zato bodo iz njega umaknili parkirišča, preko trga bo vodila le pot za okoliške prebivalce. Projekt bodo prijavili na razpis ministrstva za gospodarstvo za sredstva za okrevanje in odpornost.