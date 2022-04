Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 4.)

Ljubljana, 19. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o začetku predčasnega glasovanja na slovenskih državnozborskih volitvah objavah, ki jih je srbski predsednik Aleksandar Vučić na Instagramu delil z obiska pri slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju. Poročale so tudi o strankah SDS in Gibanju Svoboda, ki na volitvah pričakujeta največ glasov.