Policijski sindikat vložil ovadbo zoper notranjega ministra in direktorja urada za organizacijo in kadre

Ljubljana, 19. aprila - Policijski sindikat Slovenije je danes preko odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji na pristojno državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in direktorja urada za organizacijo in kadre na notranjem ministrstvu Roberta Kosa. Očitek se nanaša na kršitev sindikalnih pravic.