ZDA in evropski zavezniki pripravljeni na nove sankcije proti Rusiji

Washington/Bruselj/Varšava/Berlin, 19. aprila - Med zahodnimi zavezniki se krepi odločenost po dodatnih sankcijah proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, ki bi lahko vključevale tudi nafto in plin. ZDA in EU sta dosegli "široko soglasje" o potrebi po povečanju pritiska na Rusijo z novimi sankcijami, je sporočila italijanska vlada po današnjem virtualnem srečanju ZDA in zahodnih zaveznic.