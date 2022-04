Guterres pozval k premirju v Ukrajini med pravoslavnimi velikonočnimi prazniki

New York, 19. aprila - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je Rusijo in Ukrajino danes pozval k prekinitvi ognja v času pravoslavnih velikonočnih praznovanj ta konec tedna. Štiridnevno velikonočno obdobje bi po besedah Guterresa bil čas za reševanje življenj in nadaljnje pogovore o mirni rešitvi in koncu trpljenja v Ukrajini.