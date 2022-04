V Gibanju Svoboda bi zdravstvo reševali tudi z boljšo organizacijo in nadzorom zdravstvenih zavodov

Ljubljana, 19. aprila - V Gibanju Svoboda rešitve za zdravstveni sistem med drugim vidijo v boljši organizaciji in nadzoru zdravstvenih zavodov, je na okrogli mizi poudaril kandidat stranke na volitvah v DZ in kirurg Danijel Bešič Loredan. Sogovorniki so med rešitvami našteli tudi rešitve plačnih nesorazmerij in izboljšanje težkih delovnih pogojev.