Janša: Za glasove se bomo borili vse do zaprtja volišč

Medvode, 19. aprila - Predsednik SDS in premier Janez Janša je na konvenciji stranke pred volitvami v DZ poudaril, da v stranki ne delajo čudežev, naredijo pa, kar je treba, in to v realnem času. Kot je še dejal, so sami šibki, a če bodo v dneh do volitev nagovorili ljudi, bodo dovolj močni. Zato se bodo za glasove borili vse do zaprtja volišč.