Evropske borze s padcem; cenejša evro in nafta

London/Frankfurt/Pariz, 19. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so prvi prvi trgovalni dan po velikonočnih praznikih končali s padci. Na trgovanje je vplivalo najnovejše poročilo IMF, ki je napoved svetovne gospodarske rasti za letos in prihodnje leto oklestil na 3,6 odstotka. Cene nafte so se precej znižale, evro se je v primerjavi z dolarjem pocenil.