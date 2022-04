Poljska zavrača sprejemanje in plačevanje novih dobav cepiva proti covidu

Varšava/Bruselj, 19. aprila - Poljska zavrača plačevanje in sprejemanje novih dobav cepiva proti covidu-19 v okviru skupnih nabav EU, saj ima še več milijonov neporabljenih odmerkov cepiva, je danes sporočil poljski zdravstveni minister Adam Niedzielski. Ob tem je bil kritičen tudi do Evropske komisije, ki je sporočila, da bo še naprej posredovala med Poljsko in družbo Pfizer.