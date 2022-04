Upravne enote podaljšujejo čas uradnih ur, okenca za stranke bodo odprli tudi drugo soboto v maju

Ljubljana, 19. aprila - Da bi državljankam in državljanom zagotovili hitrejšo obravnavo in odpravili zaostanke, bodo upravne enote po Sloveniji vrata odprle še dva dodatna dneva, in sicer v četrtek, 21. aprila, in v soboto, 14. maja. Oba dodatna dneva sta namenjena izključno za urejanje osebnih dokumentov, so danes sporočili iz ministrstva za javno upravo.