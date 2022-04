ZNP: Medije lahko ukinjajo samo lastniki, nikakor pa ne politiki

Ljubljana, 19. aprila - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so zaskrbljeni zaradi izjave predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, da bi ukinil določene medije. "Gre za direkten poskus vplivanja na medijsko poročanje in s tem grob poseg v medijsko svobodo, ki je ustavna kategorija," so zapisali. Dodajo, da medije lahko ukinjajo samo lastniki, in ne politiki.