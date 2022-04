EPP izrazila podporo NSi

Ljubljana, 19. aprila - Predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je v sklopu predvolilne kampanje izrazil podporo NSi, ki je poleg SDS del EPP. Pohvalil je dosežke in razvoj Slovenije. Poudaril je, da NSi lahko prispeva k stabilnosti, predvsem na infrastrukturnem in digitalnem področju. Predsednik NSi Matej Tonin se je Webru zahvalil za obisk in podporo.