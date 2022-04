Vojna na vzhodu Ukrajine se stopnjuje

Kijev/Moskva, 19. aprila - Ruska vojska je v ponedeljek po navedbah ukrajinskih oblasti začela novo obsežno ofenzivo na vzhodu države. Glavni cilj ruske vojske je doseči preboj v regijah Doneck in Lugansk ter vzpostaviti nadzor nad Mariupoljem, so danes sporočili iz ukrajinske vojske. Moskva pa je sporočila, da so ruske sile ponoči izvedle letalske napade na vzhodu Ukrajine.