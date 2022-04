V ZDA marca rast novih stanovanjskih gradbenih projektov

Washington, 19. aprila - V ZDA so marca začeli graditi več novih stanovanjskih objektov kot februarja, vendar pa je 0,3-odstotna rast posledica gradnje novih večstanovanjskih zgradb, medtem ko so gradnje novih stanovanjskih hiš padle. Stanovanjski trg se sooča z visoko inflacijo, višjimi hipotekarnimi obrestmi in pomanjkanjem delavcev ter materiala.