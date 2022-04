Senat ljubljanske univerze z načrtom enakosti spolov

Ljubljana, 19. aprila - Senat ljubljanske univerze je sprejel načrt enakosti spolov univerze 2022 - 2027. Gre za dokument, ki prvič v zgodovini univerze celovito naslavlja enakost spolov. Sprejeli so tudi sklep o povečanju števila razpisanih mest za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe na fakultetah za gradbeništvo in kemijo ter naravoslovni fakulteti.