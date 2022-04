Odbojkarice Nove KBM Branika rešile štiri zaključne žoge in izsilile četrto tekmo

Kamnik, 19. aprila - Odbojkarice Nove KBM Branika so dobile tretjo tekmo finala državnega prvenstva in znižale zaostanek v seriji na tri zmage na 1:2. Mariborčanke so v četrtem nizu rešile štiri zaključne žoge Kamničank za tretji zaporedni naslov in na koncu zmagale s 3:2 (-20, 23, -21, 24, 6).