Newyorške borze uvodoma nad gladino

New York, 19. aprila - Indeksi na newyorških borzah so v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvani v zeleno. Na vlagatelje današnja objava Mednarodnega denarnega sklada (IMF), v katerem je obete napovedi svetovne gospodarske rasti za letos in prihodnje leto oklestil na 3,6 odstotka, ni pretirano vplivala.