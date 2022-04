Minister Poklukar obiskal Center za krepitev zdravja Slovenske Konjice

Slovenske Konjice, 19. aprila - Minister za zdravje Janez Poklukar si je danes ogledal prostore Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. V okviru srečanja z vodstvom centra je beseda tekla o projektu nadgradnje in razvoja preventivnih programov za izboljšanje javnega zdravja za otroke, mladostnike in odrasle, so sporočili iz ministrstva za zdravje.