Za predsednika računskega sodišča štiri prijave

Ljubljana, 19. aprila - Na javni poziv za predsednika računskega sodišča, ki ga je podpisal predsednik republike Borut Pahor, so prispele štiri kandidature. Te so poslali Jana Ahčin, Miroslav Kranjc, Dušan Sterle in Aleksander Šinigoj. O kandidatu za naslednika Tomaža Vesela bo odločal DZ v novem sklicu.