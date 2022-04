Hepatitis neznanega izvora potrdili v še več državah

Stockholm, 19. aprila - Primere hepatitisa neznanega izvora so doslej zabeležili v še štirih evropskih državah in ZDA, je danes sporočil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Pred tem je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v petek sporočila, da spremlja 84 primerov akutnega hepatitisa, prve so 5. aprila potrdili v Veliki Britaniji.