Varuh pozval h kakovostnejšemu vključevanju invalidov

Ljubljana, 19. aprila - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v luči svetovnega dne paraplegikov in tetraplegikov, 15. aprila, sprejel predstavnike Zveze paraplegikov Slovenije. Manjka primernih stanovanj, služb in rehabilitacijskih obravnav za paraplegike in tetraplegike, ugotavlja varuh. Pozdravlja pa prizadevanja glede prilagoditve železniškega voznega parka.