DSP ob svetovnem dnevu knjige tudi s počastitvijo 150-letnice

Ljubljana, 19. aprila - Društvo slovenskih pisateljev je ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprilu, pripravilo niz prireditev, s katerimi bo počastilo tudi 150-letnico delovanja. Aktualni predsednik Dušan Merc je prepričan, da so izzivi vedno obstajali in vedno bodo, namen društva pa po njegovih besedah ostaja ohranjanje slovenske literature in slovenskega jezika.