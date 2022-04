Danska bo odvisnost od Rusije zmanjšala z obnovljivimi viri energije

Koebenhavn, 19. aprila - Danska je danes predstavila načrt za prekinitev odvisnosti od ruskega plina, kar bo dosegla s kombinacijo obnovljivih virov energije in bioplina. Danska vlada med drugim namerava početveriti število sončnih elektrarn in polj vetrnih elektrarn do leta 2030, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.