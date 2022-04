Zavod za zaposlovanje išče izvajalce usposabljanj na delovnem mestu za tujce

Ljubljana, 19. aprila - Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite in tujce. Namen usposabljanja je delovna in socialna integracija vključenih oseb, so sporočili iz ministrstva za delo. Za izvajanje programa je namenjenih 100.000 evrov.