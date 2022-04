Pahor po oddaji glasu na predčasnem glasovanju pozval k udeležbi na volitvah

Ljubljana, 19. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je danes v Ljubljani na predčasnem glasovanju oddal svoj glas. Ob tem je vse državljanke in državljane pozval k udeležbi na tokratnih državnozborskih volitvah. "S svojo odločitvijo, po svoji vesti in prepričanju, si vzemite pravico in neposredno vplivajte na prihodnost naše države," je dejal.