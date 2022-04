Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo poziva k udeležbi na volitvah

Ljubljana, 19. aprila - V Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo državljanke in državljane pozivajo k udeležbi na državnozborskih volitvah. "Pred nami je zgodovinska odločitev: Bolj kot kadarkoli prej je nujno, da se podamo na volišča. To je priložnost za vse, ki želimo dobro svoji državi, nam samim in prihodnjim rodovom," so zapisali v pozivu.