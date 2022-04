KPK opozarja na neresnice in zavajanja na predvolilnih soočenjih

Ljubljana, 19. aprila - KPK opozarja na "neresnične navedbe in diskreditacije", ki so jih v predvolilnih nastopih izrekli nekateri vladni funkcionarji. Kot pravijo, izjave, ki relativizirajo delo in zavajajo o pristojnostih KPK, državljanom dajejo signal, da "zakonov ni treba upoštevati, kar je z vidika preprečevanja korupcije in krepitve pravne države skrb vzbujajoče".