Študija proti podaljšanju obratovanja Neka

Koper, 19. aprila - Študija strokovnjakov neotektonike in uporabne seizmologije, ki je bila narejena za italijanski parlament, kaže na nezadostno protipotresno varnost jedra objekta Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Avtorji študije so zato dali negativno mnenje podaljšanju obratovanja krške nuklearke, so ugotovitve študije danes predstavili v Alpe Adria Green (AAG).