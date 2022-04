Občinam za dosego podnebne nevtralnosti na voljo številni podporni mehanizmi

Ljubljana, 19. aprila - Občine za zeleni prehod potrebujejo finančno in strokovno podporo. Pri tem so jim na evropski in državni ravni na voljo različni podporni mehanizmi. Nekaj teh, kot je misija EU za podnebno nevtralnost in pametna mesta, je bilo predstavljenih na današnjem spletnem dogodku Združenja mestnih občin Slovenije.