SBI TOP po praznikih pridobil 0,33 odstotka

Ljubljana, 19. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v začetku trgovanja po prazničnem premoru v povprečju zvišali. Indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,33 odstotka. Indeks so navzgor potisnile predvsem Krkine delnice, ki so se podražile za okoli 0,70 odstotka. V prvi kotaciji padec beležijo delnice NLB in Telekoma Slovenije.