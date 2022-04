Ministrstvo za javno upravo opozarja na lažno spletno stran državnega portala eUprava

Strokovna ekipa direktorata za informatiko ministrstva za javno upravo je bila o lažni spletni strani obveščena danes. "Na prvi pogled omenjena lažna spletna stran zgleda povsem enako kot avtentični portal eUprava, zato uporabnika lahko zlahka zavede," so zapisali v sporočilu za medije.

Kot še navajajo, so varnostni inženirji takoj po tem, ko so prejeli obvestilo o pojavu lažne spletne strani, pristopili k preverjanju in zbiranju podatkov. Obljubljajo, da bodo naredili vse, da zaščitijo uporabnike in preprečijo morebitne negativne posledice uporabe omenjenega neavtentičnega portala.

Lažna spletna se nahaja na naslovu euprava-vd.si, avtentični portal eUprava pa na spletnem naslovu https://e-uprava.gov.si/.