Prihaja pravilnik za zagotavljanje sledljivosti porekla mesa

Ljubljana, 19. aprila - Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno meso, ki se bo začel uporabljati konec oktobra prihodnje leto, bo potrošniku zagotavljal večjo transparentnost in informiranost. Sedaj so informacije o mesu na voljo glede na kategorijo oz. vrsto nepredpakiranega svežega mesa.