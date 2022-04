Raziskava: Številni Italijani verjamejo v manipulacije z informacijami glede Ukrajine

Rim, 19. aprila - Veliko Italijanov meni, da italijanski mediji in oblasti v Kijevu manipulirajo z novicami iz Ukrajine, kaže raziskava, ki jo je v torek objavil italijanski časnik La Repubblica. Skoraj četrtini vprašanih se zdi, da so slike in informacije o domnevnih vojnih zločinih ruske vojske prirejene.