Dober milijon za večnamenske romske centre

Ljubljana, 19. aprila - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dober milijon evrov evropskih sredstev za projekt Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja. S projektom spodbujajo prožne oblike učenja in podpirajo kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, so sporočili iz službe.