Nov poraz vitezov dobra novica za Kopitarjeve kralje

Las Vegas, 19. aprila - Hokejisti Vegas Golden Knights, ki se tako kot Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja v pacifiški skupini še borijo za nastop v končnici prvenstva NHL, so doživeli nov poraz. Tokrat so na domačem ledu z 2:3 klonili proti New Jersey Devils in ob enakem številu tekem kot kralji za njimi na četrtem mestu pacifiške divizije zaostajajo za tri točke.