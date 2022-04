Ljubljana, 19. aprila - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj bo danes ob 16. uri na Selih 30 v Osilnici položil ploščo za nadaljevanje gradnje Doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica, kjer bo na voljo tudi za izjave, so sporočili z ministrstva.