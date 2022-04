Večer o proticepilskih sentimentih (19. 14.)

Maribor, 19. aprila - Andreja Kutin v komentarju Razum in ovadbe piše o proticepilskih sentimentih v Sloveniji, ki so bili prisotni že pred epidemijo. Avtorica meni, da v državi potrebujemo komunikatorje znanosti, ki bi zapleten strokovni material znali prevesti v uporaben jezik in bi tako državljanom omogočili, da znanosti sledijo in jo razumejo.