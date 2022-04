Ob odsotnosti Dončića blestel Brunson

Dallas, 19. aprila - Košarkarji Dallas Mavericks so brez poškodovanega slovenskega superzvezdnika Luke Dončića le prišli do prve zmage v končnici lige NBA. Tekmeca Utah Jazz so odpravili s 110:104 ter izid v zmagah v prvem krogu bojev na zahodu izenačili na 1:1. Ob Dončićevi odsotnosti je pri Teksašanih blestel Jalen Brunson, ki je dosegel rekordnih 41 točk.