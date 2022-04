Košarkar Bostona Smart najboljši obrambni igralec lige NBA

Boston, 19. aprila - Košarkar ekipe Boston Celtics Marcus Smart je najboljši obrambni igralec rednega dela severnoameriške lige NBA 2021/22 po izboru športnih novinarjev in predstavnikov televizijskih hiš v ZDA in Kanadi. Smart je postal drugi igralec Bostona, ki je osvojil to nagrado po Kevinu Garnettu leta 2008, navaja liga NBA.