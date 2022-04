Varnostni svet ZN v torek o nemirih v Jeruzalemu

New York, 18. aprila - Varnostni svet ZN bo na željo Kitajske, Francije, Norveške, Irske in Združenih arabskih emiratov v torek za zaprtimi vrati razpravljal o zadnjih nemirih v Jeruzalemu. V spopadih med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami okrog svetih krajev v Jeruzalemu je bilo konec tedna ranjenih 170 ljudi.