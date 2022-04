STA soočenje: Kandidati za poslanca madžarske narodnosti odnose med državama ocenjujejo kot dobre

Lendava, 21. aprila - Ferenc Horvath, Mihael Kasaš in Otto Močnek, ki se potegujejo za mesto poslanca madžarske narodnosti, odnose med Slovenijo in Madžarsko ocenjujejo kot dobre oziroma prijateljske, je pa možnosti za medsebojno sodelovanje in razvoj manjšin še veliko. Ob slednjem pa je med njihovimi odgovori razbrati tudi prizadevanja za preglednost porabe sredstev.