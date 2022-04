Vreme: Ponoči večinoma oblačno

Ljubljana, 18. aprila - Zvečer se bo tudi na zahodu oblačnost povečala. Ponoči bo večinoma oblačno, na vzhodu bodo občasno že manjše padavine. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v Gornjesavski dolini okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo oblačno. Sprva bo občasno deževalo predvsem v vzhodnih krajih, proti večeru pa se bo pas padavin pomikal proti zahodu, meja sneženja se bo spuščala. Na Primorskem bo popoldne zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v Gornjesavski dolini okoli 0, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: Padavine bodo v noči na sredo ponehale, na Primorskem bo prehodno zapihala burja. V sredo bo večinoma sončno. V četrtek bo sprva še precej sončno, popoldne pa bo od zahoda oblačnost naraščala.

Vremenska slika: Nad severno in delom srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki nad nami počasi slabi. Nad vzhodno Evropo je odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, ki se približuje našim krajem in bo v torek vplivalo tudi na vreme pri nas. Od severovzhoda k nam doteka nekoliko bolj vlažen in še razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno, v krajih severno in vzhodno od nas bodo občasno manjše padavine.

V torek bo predvsem v krajih vzhodno od nas občasno deževalo, do večera se bodo padavine razširile do Gorskega Kotarja in Karnijskih Alp.