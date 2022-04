ZN: Ukrajino doslej zapustilo več kot 4,9 milijona Ukrajincev

Ženeva/Varšava, 18. aprila - Več kot 4,9 milijona Ukrajincev je po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja zapustilo svojo državo, so danes objavili Združeni narodi. Hkrati so opozorili na tveganje za izkoriščanja žensk in otrok beguncev. Poljski obmejni organi pa so v nedeljo ponovno zabeležili več ljudi, ki so vstopili v Ukrajino kot jo zapustili.