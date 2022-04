V Črni gori aretirali nekdanjo predsednico vrhovnega sodišča

Podgorica, 18. aprila - Na podgoriškem letališču so v nedeljo zvečer aretirali nekdanjo predsednico črnogorskega vrhovnega sodišča Vesno Medenica. Medenico so aretirali zaradi suma ustanovitve kriminalne organizacije in protizakonitega vpliva, poročajo podgoriške Vijesti na svoji spletni strani.