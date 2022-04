Na spomladanskem pokalu 260 jadralcev iz devetih držav

Portorož, 18. aprila - Po dveh letih premora zaradi pandemije je jadralni klub Burja Izola pripravil 33. spomladanski pokal. V velikonočnem tednu je tri dni gostil 260 jadralcev in jadralk iz devetih držav v razredih ilca 7, ilca 6 in ilca 4 ter 420. Na morju pred slovenske obale pa so prešteli tisoč jadralcev na treh regatnih poljih v prehodnih in olimpijskih razredih.