Posojene ruske slike zaradi sankcij obtičale v Seulu

Seul, 18. aprila - Več deset slik priznanih ruskih umetnikov je obtičalo v Seulu zaradi sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, so danes sporočili iz Seula. Slike okoli 50 ruskih umetnikov - med drugim Vasilija Kandinskega, Kazimirja Maleviča in Aleksandra Rodčenka - so bile decembra na ogled v seulskem Muzeju umetnosti.