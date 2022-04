Na Švedskem v izgredih trije ranjeni

Stockholm, 18. aprila - Na Švedskem so bili v nadaljevanju izgredov zaradi odobritve shoda skrajne desničarske skupine v nedeljo ranjeni najmanj trije ljudje. Iz nekaterih mest poročajo o požigih. Med drugim so v mestu Malmö na jugu Švedske zažgali avtobus. Skupno so aretirali več ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.