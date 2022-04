Embiid, Antetokounmpo in Jokić finalisti za nagrado NBA MVP

New York, 18. aprila - Nikola Jokić (Denver Nuggets), srbski branilec lovorike za najkoristnejšega igralca (MVP) severnoameriške košarkarske lige NBA, prvi strelec Joel Embiid (Philadelphia 76ers) in Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), dvakratni MVP, so med tremi preostalimi kandidati za MVP rednega dela sezone, je sporočila NBA.