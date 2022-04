Leipzig po zmagi nad Leverkusnom tretji, Bayern spet pri +9

Berlin, 17. aprila - Nogometaši v Nemčiji so danes dokončali 30. krog. V večernem derbiju sta se pomerila doslej tretji Bayer Leverkusen in Leipzig, ki pa je z zmago z 1:0 današnjega tekmeca na lestvici prehitel. V vodstvu je trdno münchenski Bayern, ki je popoldne s 3:0 premagal Arminio Bielefeld in ima zdaj spet devet točk naskoka pred Borussio Dortmund.