Atletico v stoti minuti do treh točk

Madrid, 17. aprila - Nogometaši madridskega Atletica so v tekmi 32. kroga španske lige na domačem terenu po zadetku globoko v sodnikovem dodatku premagali Espanyol z 2:1. Slovenski vratar Jan Oblak in soigralci so s tem ostali na četrtem mestu, a po točkah ujeli Sevillo, ki pa bo zvečer še igrala z Atleticovim mestnim tekmecem Realom.